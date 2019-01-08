Son Dakika Haberleri: Afd Milletvekili Frank Magnitz'e Sokakta Saldırı

Afd Milletvekili Frank Magnitz'e Sokakta Saldırı

49 dakika önce

AYNI zamanda AfD Bremen Teşkilat Başkanı olan Magnitz, aldığı darbelerle yere düştü.

Afd Milletvekili Frank Magnitz'e Sokakta Saldırı, System.String[]
AYNI zamanda AfD Bremen Teşkilat Başkanı olan Magnitz, aldığı darbelerle yere düştü. Yerdeyken milletvekilinin kafası da dahil vücudunun çeşitli yerlerine tekme atan saldırganlar, çevredekilerin polise haber vermesi üzerine kaçarak izlerini kaybettirdi.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 66 yaşındaki Magnitz, hastanede tedavi altına alındı. Bremen polisi milletvekiline yakın koruma tahsis etti. Maskeli saldırganları yakalamak için polis ve savcılık soruşturma başlattı. Polis saldırının siyasi motifli olduğundan hareket ediyor. 3 Ocak'ta da Döbeln kentinde AfD'li bir milletvekilinin bürosu saldırıya uğramıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 

Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan CHP'li Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Normal Değil Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:24:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afd Milletvekili Frank Magnitz'e Sokakta Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]