Son Dakika Haberleri: Afd, Minarelerin Yasaklanması İçin Meclise Önerge Verdi

Afd, Minarelerin Yasaklanması İçin Meclise Önerge Verdi

1 saat önce

ALMANYA'nın aşırı sağcı muhalefet partisi AfD, Bavyera eyalet meclisine minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu.

Afd, Minarelerin Yasaklanması İçin Meclise Önerge Verdi, System.String[]
ALMANYA'nın aşırı sağcı muhalefet partisi AfD, Bavyera eyalet meclisine minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu. Önergede "Bir camiye ait olmayan minarenin bir siyasi-dini sembol olmaktan öte bir anlamı olamaz ve bu nedenle temel haklar arasında yer alan dini vecibelerin yerine getirilmesi kapsamına da girmez" denildi. Bunun ötesinde minarelerin "Hıristiyanlık ögeleri içeren kültür varlıklarının korunması" kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtildi.

SADECE 6 MİNARE VAR

Diğer partilerden siyasetçiler bu önergeyi reddederek AfD'yi toplumda şidddete yol açacak bir ortam yaratmakla suçladı. Bu talebin yasal olarak dayanaktan yoksun olduğu ve anayasaya aykırı olduğu da bildirildi. Önerge eyalet parlamentosunun ilgili komisyonuna yönlendirildi.

Sosyal Demokrat Partili milletvekili Arif Taşdelen Bavyera'da 300 civarında cami bulunduğunu ve bunlardan sadece altısında minare olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:21 

Bavyera, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afd, Minarelerin Yasaklanması İçin Meclise Önerge Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]