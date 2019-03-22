Afd, Minarelerin Yasaklanması İçin Meclise Önerge Verdi
1 saat önce
ALMANYA'nın aşırı sağcı muhalefet partisi AfD, Bavyera eyalet meclisine minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu.
ALMANYA'nın aşırı sağcı muhalefet partisi AfD, Bavyera
eyalet meclisine minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu. Önergede "Bir camiye ait olmayan minarenin bir siyasi-dini sembol olmaktan öte bir anlamı olamaz ve bu nedenle temel haklar arasında yer alan dini vecibelerin yerine getirilmesi kapsamına da girmez" denildi. Bunun ötesinde minarelerin "Hıristiyanlık ögeleri içeren kültür varlıklarının korunması" kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtildi.
SADECE 6 MİNARE VAR
Diğer partilerden siyasetçiler bu önergeyi reddederek AfD'yi toplumda şidddete yol açacak bir ortam yaratmakla suçladı. Bu talebin yasal olarak dayanaktan yoksun olduğu ve anayasaya aykırı olduğu da bildirildi. Önerge eyalet parlamentosunun ilgili komisyonuna yönlendirildi.
Sosyal Demokrat Partili milletvekili Arif Taşdelen
Bavyera'da 300 civarında cami bulunduğunu ve bunlardan sadece altısında minare olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:21
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