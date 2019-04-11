Son Dakika Haberleri: Afd'nin Federal Meclis Başkan Yardımcılığı Yeni Adayı Otten

Afd'nin Federal Meclis Başkan Yardımcılığı Yeni Adayı Otten

39 dakika önce

Önceki iki isim olan Glaser ve Harder-Kühnel'i Federal Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçtiremeyen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Federal Savunma Komisyonu üyesi olan Gerold Joachim Otten'i aday gösterdi.

Afd'nin Federal Meclis Başkan Yardımcılığı Yeni Adayı Otten, System.String[]
Önceki iki isim olan Glaser ve Harder-Kühnel'i Federal Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçtiremeyen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Federal Savunma Komisyonu üyesi olan Gerold Joachim Otten'i aday gösterdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, AfD'nin yeni adayı ve eski asker olan 63 yaşındaki Gerold Joachim Otten'in, Federal Meclis'te bugün veya yarın yapılacak oylamanın ilk turunda gerekli olan 355 evet oyunu alıp almayacağının merakla beklendiği belirtildi. Federal Meclis'te grubu bulunan her fraksiyona bir başkan vekilliği hakkı tanıyan Federal Meclis tüzüğüne göre, partilerin adayları 3 turda da seçilemezse yeni bir aday gösterilmesi gerekiyor.

Geçen hafta AfD'nin adayı hukukçu Mariana Harder-Kühnel, partisinin ilk adayı Albrecht Glaser gibi üçüncü turda da 199 oya karşı 423 oyla seçilememişti. - Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:26 Kaynak: DHA
Almanya, Dünya
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