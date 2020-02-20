Son Dakika › Dünya › AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi - Son Dakika Dünya
AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi
6 saat önce
Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi
Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi.
Tartışmaya konu olan boyama kitabı, Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) partisi etkinliğinde dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:22
Son Dakika Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi "Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı