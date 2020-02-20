AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi - Son Dakika Dünya

AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi

6 saat önce

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi

AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi, System.String[]

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi tarafından hazırlanan, içinde Türk bayraklı ve silahlı kişilerin de resmedildiği "ırkçı boyama kitabı" tepkilere yol açtı. Parti, kitapçığın "hazır olmadan" yayınlandığını söyleyerek özür diledi.


Tartışmaya konu olan boyama kitabı, Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) partisi etkinliğinde dağıtıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Ren Vestfalya, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi
"Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AfD, silahlı ve Türk bayraklı kişilerin resmedildiği 'ırkçı boyama kitabı' için özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]