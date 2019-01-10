Son Dakika Haberleri: Afd'siz Yeni Yıl Resepsiyonu

Afd'siz Yeni Yıl Resepsiyonu

15 dakika önce

ALMANYA'da Başbakan Angela Merkel, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları, toplumun ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de verdiği yeni yıl resepsiyonunda buluştu.

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ALMANYA'da Başbakan Angela Merkel, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları, toplumun ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de verdiği yeni yıl resepsiyonunda buluştu. Yaklaşık 2.5 saat süren resepsiyonda ilginç sahneler yaşandı. Özverili çalışmalarıyla topluma katkı yapan davetliler, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ilginç hediyeler verirken 2015'te yaşanan mülteci akınında Suriye'den Almanya'ya gelen ve mülteci gençlere futbol antrenörlüğü yapan Awad, üzerinde Cumhurbaşkanı Steinmeier yazılı bir forma hediye etti.

MÜLTECİ BABALARA YEMEK PİŞİRTİYOR

Davetliler arasında Düsseldorf'ta mülteci babalara yemek kursları, dağ gezileri ve seminerler veren Ataman Yıldırım da vardı. Şimdiye kadar hep mülteci kadınlara yönelik projeler yapıldığını söyleyen Yıldırım, ilk kez kendisinin mülteci erkekler için projeler geliştirdiğini söyledi. Davetliler arasında Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ve Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Erol Pürlü de vardı. Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile bir süre sohbet etti.

AfD YİNE YOKTU

Cumhurbaşkanının yılbaşı resepsiyonu davetine Federal Meclis'te temsil edilen Hıristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol Parti ve FDP genel başkanları katılırken, aşırı sağcı AfD bu yıl da davette yer almadı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan Merkel ve kabinesinin yeni yıllarını kutladı. Resepsiyonda oldukça neşeli görünen Başbakan Merkel resepsiyonun ardından 4 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan'ı ziyaret etmek ve Başbakan Çipras ile görüşmek üzere iki günlüğüne Atina'ya uçtu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 

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