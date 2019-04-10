Afd Vazgeçmiyor

MECLİSTE grubu bulunan partilere mensup milletvekilleri, AfD'li bir milletvekilinin başkanvekili olmasına karşı çıkıyor.

MECLİSTE grubu bulunan partilere mensup milletvekilleri, AfD'li bir milletvekilinin başkanvekili olmasına karşı çıkıyor. Meclis tüzüğüne göre her parti meclis başkanvekilliği çıkarabiliyor. Milletvekilinin meclis başkanvekili seçilebilmesi için lehte oyların salt çoğunluğu bulması aranmıyor. Bunun yerine karşı oyların salt çoğunluğa ulaşması gerekiyor. Mecliste bulunmayan milletvekillerin lehte oy kullandığı varsayılıyor. Bir parti başkanvekilliği için aynı milletvekilini en fazla üç kez aday olarak gösterebiliyor. Yapılan üç oylamada milletvekili gerekli oya ulaşamazsa, bir daha aday olamıyor.

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