Afd'yi Davet Etmediler! Anmalara Katılamayacaklar

ALMANYA'da Naziler tarafından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından anma yerleri olarak faaliyet gösteren Mittelbau-Dora ve Buchenwald toplama kamplarında yapılan anma etkinliklerine aşırı sağcı AfD üyeleri davet edilmedi. Yetkililer, AfD'lilerin itirazlarına rağmen kararlarının arkasında durdu.
Thüringen eyalet hükümetinin üyeleri ve eyalet meclisi milletvekillerinden oluşan bir grup cuma günü Buchenwald Anma Yeri'nde çelenk bırakarak, dönemin kurbanlarını andı. Etkinliğe kendi partisinden kimsenin davet edilmemesini anlayamadığını ifade eden AfD Thüringen Meclis Grubu'ndan Stefan Möller, bu tutumun kendilerine karşı bir dışlama olduğunu söyledi. Möller, kendi grubu için kurbanları anma konusunun çok önemli olduğuna dikkati çekti.
ÖRNEK OLARAK HÖCKE'Yİ GÖSTERDİLER
Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anma Yeri Vakfı'dan yapılan açıklamada, "AfD'liler, partilerinde var olan, anti demokratik, insan hakları karşıtı ve tarihi gerçekleri yanıltıcı çizgiyi inandırıcı bir şekilde reddetmediği sürece, nasyonal sosyalistlerin kurbanları anısına düzenlenen etkinliklere davet edilmeyecekler" denildi.
Buchenwald Anma Yer Vakfı Başkanı Volkhard Knigge, AfD'li vekillerin davet edilmemesine gerekçe olarak, bu partinin Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Bjorn Höcke'nin, 2017'de Dresden
'de yaptığı konuşmayı gösterdi.
Hocke bu konuşmasında, nasyonal sosyalistlerin işlediği suçlarla ilgili anma politikasında "180 derecelik bir dönüş" talep etmişti. Knigge, AfD'lilerin dünya görüşünde, insan onurunun dokunulmazlığı değil başkalarını aşağılama ve dışlamanın ön plana çıktığını dile getirdi. Volkhard Knigge ayrıca, AfD'nin Almanya
için ön gördüğü idealin çoğulcu demokrasi değil, homojen bir halk olduğunu ifade etti.