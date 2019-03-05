Son Dakika Haberleri: Afdos ve Yeşilay'dan Doğa Yürüyüşü

Afdos ve Yeşilay'dan Doğa Yürüyüşü

1 saat önce

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Yeşilay Afyon Şubesi işbirliğinde Erkmen'de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Afdos ve Yeşilay'dan Doğa Yürüyüşü, System.String[]
1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Yeşilay Afyon Şubesi işbirliğinde Erkmen'de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Faaliyette herkese zararlı alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Sabahın erken saatlerinde AFDOS Kulüp binasında toplanan doğaseverler Erkmen'e hareket ederek yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Faaliyette AFDOS Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mutlu liderlik etti. Yeşilay Afyon Şubesi adına yürüyüşe katılan doğaseverler yürüyüş nedeniyle AFDOS Yönetimine teşekkür etti. Faaliyete 53 kişinin katıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Yeşilay, Afyon, Güncel
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