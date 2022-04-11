Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak - Son Dakika
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Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak

11.04.2022 13:42
Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayata geçirilen projeyle Engelli Bilgi Sistemine (EVABİS) bilgileri kaydedilecek 17 bin engelliye olası afetler sırasında hızla ulaşılarak can kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayata geçirilen projeyle Engelli Bilgi Sistemine (EVABİS) bilgileri kaydedilecek 17 bin engelliye olası afetler sırasında hızla ulaşılarak can kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

AFAD, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek çalışma, sadece afet ve acil durumlarda değil, salgın dönemlerinde de ulaşım ve etkili müdahale yöntemlerinin hızlandırılmasında kullanılacak.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, afet ve acil durumlar yaşandığı sırada engelli bireylere acil ve öncelikli olarak ulaşabilmek için hangi alanlarda ikamet ettiklerinden, engel durumlarının ne olduğundan, toplanma alanlarına göre konumlarını bilme zorunluluğundan yola çıkarak "EVABİS ile ulaşıyorum" projesini hazırladıklarını bildirdi.

Projenin finansmanı için Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) "Teknik Destek Programı"na müracaat ettiklerini anlatan Kaşkaş, EVABİS'in kabul edilen 27 proje arasından birinci seçildiğini söyledi.

Sakarya'nın birinci deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Kaşkaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlimizde yaklaşık 17 bin engelli vatandaşımız ikamet etmekte. Engellilerimizin ikamet adresleri, engel türüne varıncaya kadar tüm bilgilerinin derlenip dijital ortama aktarılmasını sağlayacağız. Başta AFAD olmak üzere acil durumlara müdahale eden diğer kurum, kuruluşlarımızla bu bilgileri paylaşmak ve olası afette de dezavantajlı, engelli vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmak, dolayısıyla can ve mal kaybını en aza indirebilmek amaçlanıyor."

Kaşkaş, engellilere ve ailelerine bununla ilgili eğitim de verileceğini belirterek, afet anında çok ciddi zorlukların ortaya çıktığını, bundan dezavantajlı vatandaşların daha çok etkilendiğini dile getirdi.

"Tüm bu çalışmalar afet öncesine yönelik çalışmalar"

Bu durumu kolaylaştırmak ve hızlı müdahale edebilmek için mutlaka adreslerinin, engel durumlarının ne olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade eden Kaşkaş, "Hem hızlı şekilde ulaşalım hem de ulaşan ekipler, hanelerdeki vatandaşların engel durumunu bilirse ona göre müdahale eder, ekip gönderir. Bunu önemsiyoruz. Allah tüm vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet versin, afet vermesin inşallah. Tedbirli olmak gerekir, tüm bu çalışmalar afet öncesine yönelik çalışmalar." diye konuştu.

Kaşkaş, proje kapsamında tüm kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini belirterek, EVABİS'i MARKA'dan temin edecekleri 20 bin liralık destekle 90 günde tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Engelli bireylerin topluma karşı aidiyet duygusunu, onlara etkin ve anlamlı müdahale yöntemini geliştirmeyi istediklerini aktaran Kaşkaş, projeyle dijital sistemlere daha fazla entegre olunacağını ve kurumun dijital platformlarda kapasitesinin geliştirileceğini kaydetti.

Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla engellilerin afet ve acil durumlara karşı güçlenmesini sağlamak istediklerini dile getiren Kaşkaş, "AFAD İI Müdürlükleri ve acil durumlara karşı mücadele veren kurumlara örnek olmak, engellilere yönelik hizmet veren kurum personellerinin de kapasitelerinde gelişim sağlama, beklediğimiz sonuçlar arasında yer alıyor." dedi.

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Engelli, Sakarya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak - Son Dakika


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