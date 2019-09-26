Son Dakika Haberleri: Afet anında toplanma merkezleri belli oldu
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Afet anında toplanma merkezleri belli oldu

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki acil durum toplanma yerleri duyuruldu.

Afet anında toplanma merkezleri belli oldu, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki acil durum toplanma yerleri duyuruldu.


Afetin ilk saatlerinde vatandaşların geçici olarak ikamet edeceği, okul ve iş yerinde bulunan aile bireylerinin rahatlıkla buluşabileceği alanlar, yapısal tehlike ve risklerden uzak olarak belirlenerek; tabela ile yerleri işaretlendi.


Muratlı'da gerçekleşebilecek olası bir afet anında vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı alanlar şöyle: "Fatih Mahallesi 1 nolu toplanma alanı: 82. Sokak, stat yanındaki park bölgesi, 3 nolu toplanma alanı: Günebakan Sokak üzerindeki park bölgesi, Kazımdirik-Turan Mahallesi, 6 nolu toplanma alanı: Talatpaşa Okulu yanı, Kardelen Sokak üzerindeki park bölgesi 7 nolu toplanma alanı: Vatan Caddesi üzeri, Ak Market civarındaki park bölgesi. Muradiye Mahallesi 4 nolu toplanma alanı: Hamam Sokak, Muratlı Park bölgesi, 5 nolu toplanma alanı: Hurşit Kuyu Caddesi ve Dere Sokak kesişiminde kalan park bölgesi. İstiklal- Kurtpınar Mahallesi 2 nolu toplanma alanı: Namık Kemal Caddesi ile 61. Sokak kesişiminde, Doğuş Eczanesi karşısındaki park alanı."


Olası bir afet ve acil durum halinde vatandaşların panik yapmadan bu bölgelere yönelmeleri ve aile bireyleriyle bir araya gelmeleri istendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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