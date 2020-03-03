"Afet Bilinci Etkinliği" gerçekleştirildi

Nevşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İl Şubesi tarafından "Afet Bilinci Etkinliği" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesindeki programda, deprem ve diğer doğal afetlerde kullanılan araç ve gereçler tanıtılırken, telsiz ile haberleşmenin önemi anlatıldı.

Üniversite ve kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerle AFAD ve TRAC gönüllülerinin katıldığı etkinlikte oluşturulan stantlarda yetkililer soruları cevapladı.

AFAD Nevşehir İl Müdürü Ömer Kaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle toplumda çeşitli afet ve kriz durumlarına karşı bilinç kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin daha verimli olacağına inandığını dile getiren Kaman, "Amacımız afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak. Bu konuda ülke çapındaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Allah bizlere afet göstermesin ama olduğunda da halkımızla, öğrencilerimizle bu duruma karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

TRAC Nevşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı da afet ve acil durumlarda telefon hatlarında teknik sorunların yaşanabildiğini, bu nedenle alternatif iletişim cihazı olan telsiz kullanımının önemini anlattıklarını kaydetti.

Ülke çapında duyarlı ve bilinçli bireylerin oluşmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bağdatlı, "TRAC, 1962 yılından beri Türkiye'de acil haberleşme desteği sağlıyor. Acil durumlarda telsizle haberleşmenin önemini anlatarak gönüllülerimizi artırmaya çalışıyoruz. Kriz durumlarında farklı illerde yüksek kesimlere yerleştirilen roleler aracılığıyla telsiz sayesinde haberleşme yapıyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı ve amatör telsiz operatörü olmanın önemi anlatıyoruz." şeklinde konuştu.