BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR - Son Dakika

BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR

06.04.2021 11:47

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve okullarda Anda Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyunu oynadı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve okullarda Anda Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyunu oynadı. Afet öncesi, afet sırası ve sonrası neler yapılması gerektiğini tiyatral şekilde anlatan oyun hakkında bilgi veren yönetmen Merve Bekmezci, "İnsanları bilinçlendirmek adına ulaşabileceğimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Bunu da tiyatro ile yapmak istiyoruz. Çünkü tiyatro güzel bir aktarım" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 'Afet Eğitim Seferberliği' başlattı. Bu kapsamda Bursa il genelinde birçok yere afet eğitim çadırı kuran AFAD Bursa İl Müdürlüğü, okullarda da stantlar açtı. Afet Eğitim Seferberliği kapsamında halkı bilinçlendirme konusunda Anda Kardeşe Vefa Derneği de 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro oyunu oynadı. Yaklaşık yarım saatlik oyunda afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği tiyatral şekilde anlatıldı.

'TİYATROYLA İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Oyunun amacının afet bilinci konusunda farkındalık kazandırmak olduğunun belirten Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü ve oyunun yönetmeni Merve Bekmezci, "Genel Başkanımız Okan Tosun önderliğinde tiyatro ekibiyle 'Hayatlarımız sallanmasın' adlı oyunumuzu çıkardık. Oyunumuzun amacı afet bilinci konusunda farkındalık kazandırmak. Bu şekilde bireyleri bilinçlendiriyoruz. Oyunumuz afet öncesinde afet esnasında ve sonrasında bireylerin neler yapması gerektiği konusunda bilinçlendiriyor. Bunu biz tiyatro ile aktarıyoruz. Oyunumuz yarım saat kadar sürüyor. 7'den 70'e herkes izleyebilir" dedi.

'TİYATRO GÜZEL BİR AKTARIM YÖNTEMİ'

2021 yılının AFAD tarafından eğitim yılı ilan edildiğini ifade eden Bekmezci, "Biz de Anda Kardeşe Vefa Derneği olarak destek olmak istiyoruz. İnsanları bilinçlendirmek adına ulaşabileceğimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Bunu da tiyatro ile yapmak istiyoruz. Çünkü tiyatro güzel bir aktarım. Bilinçlenme konusunda hem severek izleyebilecekleri hem de izlerken öğrenebilecekleri bir platform. Hedefimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Oyunumuzu AFAD çadırlarında, üniversitelerde, kreşler ve okullarda oynadık" şeklinde konuştu.

BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR
BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR

İçişleri Bakanlığı, Tiyatro, oyunlar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"         
13:02
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik         
11:27
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama         
11:20
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları "Narlı" ve "Vezir" tescillendi         
10:08
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 13:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei