BURSA AFET BİLİNCİ TİYATRO OYUNUYLA ANLATILIYOR - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve okullarda Anda Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı oyunu oynadı. Afet öncesi, afet sırası ve sonrası neler yapılması gerektiğini tiyatral şekilde anlatan oyun hakkında bilgi veren yönetmen Merve Bekmezci, "İnsanları bilinçlendirmek adına ulaşabileceğimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Bunu da tiyatro ile yapmak istiyoruz. Çünkü tiyatro güzel bir aktarım" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 'Afet Eğitim Seferberliği' başlattı. Bu kapsamda Bursa il genelinde birçok yere afet eğitim çadırı kuran AFAD Bursa İl Müdürlüğü, okullarda da stantlar açtı. Afet Eğitim Seferberliği kapsamında halkı bilinçlendirme konusunda Anda Kardeşe Vefa Derneği de 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro oyunu oynadı. Yaklaşık yarım saatlik oyunda afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği tiyatral şekilde anlatıldı.

'TİYATROYLA İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Oyunun amacının afet bilinci konusunda farkındalık kazandırmak olduğunun belirten Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü ve oyunun yönetmeni Merve Bekmezci, "Genel Başkanımız Okan Tosun önderliğinde tiyatro ekibiyle 'Hayatlarımız sallanmasın' adlı oyunumuzu çıkardık. Oyunumuzun amacı afet bilinci konusunda farkındalık kazandırmak. Bu şekilde bireyleri bilinçlendiriyoruz. Oyunumuz afet öncesinde afet esnasında ve sonrasında bireylerin neler yapması gerektiği konusunda bilinçlendiriyor. Bunu biz tiyatro ile aktarıyoruz. Oyunumuz yarım saat kadar sürüyor. 7'den 70'e herkes izleyebilir" dedi.

'TİYATRO GÜZEL BİR AKTARIM YÖNTEMİ'

2021 yılının AFAD tarafından eğitim yılı ilan edildiğini ifade eden Bekmezci, "Biz de Anda Kardeşe Vefa Derneği olarak destek olmak istiyoruz. İnsanları bilinçlendirmek adına ulaşabileceğimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Bunu da tiyatro ile yapmak istiyoruz. Çünkü tiyatro güzel bir aktarım. Bilinçlenme konusunda hem severek izleyebilecekleri hem de izlerken öğrenebilecekleri bir platform. Hedefimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Oyunumuzu AFAD çadırlarında, üniversitelerde, kreşler ve okullarda oynadık" şeklinde konuştu.