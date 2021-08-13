Üye Girişi
Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası - Son Dakika

Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası

13.08.2021 01:28
Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek afet durumlarında, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi.Kampanya kapsamında valilik, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce bağış yapılması amacıyla kamu veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.


cumhurbaşkanı, Yangın, Gazete, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu 01:05 Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı 00:35 Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli 00:04 Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor 22:07 ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı 20:59 Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi 19:32 Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu         
01:12
Yıkımın büyük olduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı çağrı: Lütfen sesimizi duyun Yıkımın büyük olduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı çağrı: Lütfen sesimizi duyun         
00:57
Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi         
00:30
Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti         
22:12
Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu         
21:03
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 01:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement