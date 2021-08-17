Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

17.08.2021 23:29
Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Giresun'da, afet bölgelerine yapılacak yardım kampanyaların ele alındığı "Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Giresun'da, afet bölgelerine yapılacak yardım kampanyaların ele alındığı "Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Giresun Valiliği Toplantı Salonunda, 17 Ağustos Salı günü saat 14. 00'de Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, ilgili birim amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası "Biz de varız, hep yanınızdayız" diyerek yangın ve selden etkilenen afetzedelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Vali Ünlü "Belediye Başkanımızla, birim amirlerimizle, STK temsilcilerimizle bir araya gelerek Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Devletimizin geniş kapsamlı ve gayretli çalışmalarıyla tüm yaralar sarılıyor" dedi.

Biz de varız, hep yanınızdayız...

Belediye Başkanımızla, birim amirlerimizle, STK temsilcilerimizle bir araya gelerek Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik.

Devletimizin geniş kapsamlı ve gayretli çalışmalarıyla tüm yaralar sarılıyor. pic. twitter. com/FYjWpFt1UF

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 17, 2021 Vali Enver Ünlü başkanlığında Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, birim amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla "Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. pic. twitter. com/uNQIthUxaU

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 17, 2021

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Afet Bölgeleri Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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