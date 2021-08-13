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Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi - Son Dakika

Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi

13.08.2021 12:12

Sel felaketinin 25 vatandaşımızı hayattan kopardığı Kastamonu'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis Arama Kurtarma timi ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda duygusal anlar da yaşanıyor. Bozkurt ilçesinde selin ardında bıraktığı enkazda arama yapan ekipler, sel sularının içinde Türk bayrağını fark etti. Ekipler bayrağı sudan çıkarıp Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına asarken, o anlar tüyleri diken diken etti.

Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesi başta olmak üzere Bartın ile Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, büyük hasara yol açtı. Yerleşim yerlerinin adeta yerle bir olduğunu ve can kayıplarının yaşandığı bölgede şu ana kadar toplam 27 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR CANLA BAŞLA SÜRÜYOR

Selin en büyük hasara yol açtığı ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Polis Arama Kurtarma timi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşımızın canla başla sürdürdüğü çalışmalardan duygulandıran görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SEL SULARINA DÜŞEN BAYRAĞI ÇIKARIP DUVARA ASTILAR

Bozkurt ilçesinden gelen görüntülerde, enkazda çalışma yapan ekipler, sel suları içerisinde Türk bayrağı buldu. Suların içerisinden Türk bayrağını çıkaran ekipler, Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına astı. Kameralara yansıyan o anlar, görenlerin tüylerini diken diken etti.

Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi

Kastamonu, Hisarcık, Türk, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi - Son Dakika


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