Afet bölgesi helikopterden böyle görüntülendi - Son Dakika

Afet bölgesi helikopterden böyle görüntülendi

- Afet bölgesi helikopterden böyle görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Kestel'in Dudaklı Köyü'ndeki sular altında kalan tarım arazilerini ve köyü havadan inceledi Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti Tarım ve Orman Bakanı...

- Afet bölgesi helikopterden böyle görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Kestel'in Dudaklı Köyü'ndeki sular altında kalan tarım arazilerini ve köyü havadan inceledi Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi. Bakan Pakdemirli, Kestel'in Dudaklı köyünde sel suları altında kalan binlerce dönüm ekili alan ve meyve bahçesini havadan inceledi. Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti. Dün akşam yaşanan sel felaketinde Dudaklı Köyü'nde bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca araç sürüklenmiş 30'dan fazla ev de sular altında kalmıştı. Öte yandan Kayacık Mahallesi'nde de dere kenarındaki bir bağ evinde sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulunmuştu. 16 yaşındaki Derya Bilen'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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