ÇANAKKALE BAŞKAN BAYRAM: 500 GÜN TURİZMCİ İÇİN UZUN BİR SÜRE - Son Dakika

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesislerin, yamaçtaki tehlike yaratan kayaların ıslahı nedeniyle 500 gün süreyle kapatılması kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Bayram, turistik tesislerin kapatılması sürecinden önce geniş kapsamlı toplantılar yapılarak, esnafın mağduriyetleri konusunda neler yapılabileceği tartışılması gerekirken, yaklaşık 1 ay gibi süre zarfı içerisinde esnafa ve balıkçılara tebligatların gönderildiğini söyledi. İhalenin ivedilikle yapıldığını belirten Bayram, "Yaklaşık 500 gün kapalı olacağı tahmin ediliyor. Bu süre, turizmle uğraşan bir fert olarak benim için de çok uzun bir süre, turizmciler için de uzun bir süre. Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır turizmciler olarak büyük zararlar gördük. Keşke bu kapanma olayı yaz başında değil de yaz bittikten sonra yapılsaydı. Buradaki esnafımız mağdur olmasaydı. Çünkü esnaf, kapanma olayı belli olmadığı için malzeme stoku yapıp, personelleriyle anlaşma yaptı. Esnaf bu süreçte büyük zarar edecek. İşletmeleri kira olan, kiraları ödeyemeyecek. Bunları devlet ödeyecek mi? Fakat son yapılan bildirime göre kira desteği yapılmayacağının tebliğ edildiğini duydum. Üzüldüm açıkçası. Çünkü turistlik yerlerde kiralar bin, 2 bin lira değil, yaklaşık 300-500 bin, 1 milyona yakın. Bunlar keşke daha önce düşünülseydi. Daha kapsamlı bir çalışma yapılsaydı, esnafımız mağdur olmasaydı. Ben bir Assos'lu olarak açık ve net söylüyorum. Yıllardır bu bölgedeki kayalıklar bir risk olarak görülüyordu. Yaklaşık 45-50 yıldır da 2 sefer kaya parçası kopma olayı yaşandı. Allah'a şükür herhangi bir cana veya mala zarar gelmedi. Ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Evet yapılmalı mı? Yapılabilirdi. Ama keşke kısa dönemde ve kış dönemine yakın ve sezon sonu veya başında yapılsaydı" dedi.