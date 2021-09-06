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Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı

06.09.2021 18:18

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yüz yüze eğitim başladı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yüz yüze eğitim başladı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olmuştu. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in ise halen kayıp olduğu sel felaketi nedeniyle Kastamonu afet bölgesi ilan edilmişti. Afet bölgesi ilan edilmesine rağmen okulların hazır hale getirildiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. Okulun ilk günü olması nedeniyle bazı velilerin okulların önünde çocuklarını heyecanlı bir şekilde beklediği görüldü.

Öğrenciler, sel felaketi nedeniyle bir süre derslerinden uzak kaldıklarını ama okula başladıklarından ötürü çok mutlu olduklarını söylediler.

(Cemal İlyasoğlu - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı
Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı
Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı
Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı
Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı
Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı

Kastamonu, okullar, Eylül, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afet bölgesi ilan edilen İnebolu'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika


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