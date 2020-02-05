Afet bölgesinde iletişim, mobil komuta aracıyla sağlanıyor - Son Dakika

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Afet bölgesinde iletişim, mobil komuta aracıyla sağlanıyor
6 saat önce
Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde iletişim, mobil komuta aracıyla sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:55 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde iletişim, mobil komuta aracıyla sağlanıyor.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60'tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Bölgede iletişimin sağlanması için mobil komuta aracı getirilerek iletişimde ve bilgi akışı sağlandı.
(İHA)
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