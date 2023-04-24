Afet bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem telafisi eğitim programı yapılacak!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmış ve bölgede eğitimin aksamasına sebep olmuştu.

TELAFİ EĞİTİMLERİ 1 AĞUTOS-1 EYLÜL ARASINDA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde olan 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran itibarıyla sona erecek. Deprem bölgesindeki 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde telafi programları yapacağız. Bu çalışmanın hazırlıkları da tamamlandı. Gerekli materyal ve dokümanlar da hızlı bir şekilde basım sürecine girdi. Bir de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman 1 aylık süre boyunca telafi programı devam edecek. Yani buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık 2 ay telafi programlarına devam edeceğiz. Bu isteğe bağlı bir telafi programı olacak, herhangi bir zorunluluk yok.

2. DÖNEM NOTU, 1. DÖNEMDEN DÜŞÜKSE 1. DÖNEM GEÇERLİ

Deprem bölgesindeki öğrencilere psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği veriyoruz. Eğitim öğretimi normalleştirmek içinse müfredata dayalı bir eğitim yerine psiko eğitim vermeyi amaçladık. Çocukların o travmadan hızlı bir şekilde kurtulması en önemli önceliğimiz. Bunun için sınıf geçme sistemiyle ilgili de çalışmalar yaptık. 10 ilimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, 2'nci dönem notlarının 1'inci dönem notlarından düşük olması durumunda 1'inci dönem notunun geçerli olacağı ama 2'nci dönem notunun 1'inci dönem notundan daha yüksek olması durumunda ortalamanın söz konusu olacağı bir çalışma hazırlıyoruz. Yani öğrencinin lehine olan bir yaklaşımımız olacak.

ATAMALAR 8 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı 45 bin öğretmen atamasını açıkladı. Bu atamalar son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması oldu. 8 Mayıs'ta da bu atamaları gerçekleştireceğiz. Atamalarda yüzde 50'nin üzerindeki öğretmeni 10 ilde görevlendirerek ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen olarak atandıkları yerde 3 yıl görev yapacaklar. Ücretli öğretmenlerin kadroya geçmesiyle ilgili bir çalışmamız yok.

YAZ OKULLARI AÇILACAK

Türkiye genelinde yaz okulları açılacak. Öğrencilerimizin sadece öğrenme kayıplarını gidermek için değil merak ettikleri konularla ilgili onları desteklemek için yaz okullarına devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki illerde de bu kurslara ilave olarak telafi programları olacak. Geçtiğimiz yıl yaz okullarına yaklaşık 1 milyon öğrenci katılmıştı."