Afet Bölgesinden Video Konferans ile Toplantı - Son Dakika
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Afet Bölgesinden Video Konferans ile Toplantı

Afet Bölgesinden Video Konferans ile Toplantı

23.08.2021 16:40

Afet Bölgesinden Video Konferans ile ToplantıKastamonu'da afet bölgesinde görevli olan Genel Sekreterimiz Kadir Algın, video konferans aracılığıyla Sivas İl Özel İdaresi birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Afet Bölgesinden Video Konferans ile Toplantı Kastamonu'da afet bölgesinde görevli olan Genel Sekreterimiz Kadir Algın, video konferans aracılığıyla Sivas İl Özel İdaresi birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. 12 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından Sivas İl Özel İdaresi ekipleri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine görevlendirilmişti. Valimiz Salih Ayhan ve Genel Sekreterimiz Kadir Algın'ın da bizzat katılarak çalışmaları koordine ettiği bölgede hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Hayatın normalleşmesine yönelik yürütülen ve son aşamaya gelinen çalışmaları yerinde takip eden Genel Sekreterimiz Kadir Algın, video konferans yoluyla Sivas İl Özel İdaresi birim müdürleri bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcımız Mevlüt Soysal ile birim müdürlerimizin de katıldığı online görüşmede, Sivas İl Özel İdaresi'nin genel iş akışı değerlendirildi. Birim Müdürlerimiz sırayla söz alarak Genel Sekreterimiz Kadir Algın'a bilgi verdiler. Sivas İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü projeler, yapılacak olan ihaleler ve genel iş akışının görüşüldüğü toplantıda konuşan Genel Sekreterimiz Kadir Algın, "Devletimiz tüm imkanlarıyla Kastamonu'da gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Sivas İl Özel İdaresi olarak, Valimiz Salih Ayhan'ın himayelerinde görevli olan tüm mesai arkadaşlarımız ile birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Diğer yandan Sivas'ta da İdaremizin faaliyetlerini aksatmadan yürütmenin çabası içerisindeyiz. Bölgede yaraları sarıyoruz. Çalışmalarda sona gelindi. Allah devletimize zeval vermesin. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre
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