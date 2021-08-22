Afet Bölgesine Balıkesir'den Destek - Son Dakika
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Afet Bölgesine Balıkesir'den Destek

Afet Bölgesine Balıkesir'den Destek

22.08.2021 17:35

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde yaralar sarılıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde yaralar sarılıyor.

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında başlatılan yardım kampanyasıyla, Balıkesir Valiliği öncülüğü ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde toplanan yardımlar afetzedelere gönderildi.

Balıkesir genelinde firmalar ve vatandaşlar tarafından yapılan gıda, hijyen ve kıyafet malzemelerinin yüklendiği yardım tırları hafta içinde bölgeye ulaştırıldı. Vali Hasan Şıldak yardımlara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek olan firmalara, vatandaşlara, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'den sel bölgesine Valilik organizasyonuyla 10 tır dolusu malzeme gönderildiğini, ayrıca yaklaşık 2 milyon TL nakit yardım yapıldığını belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Kastamonu, Balıkesir, Sinop, Sel, Toplum, Son Dakika

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