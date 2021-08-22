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Afet bölgesine bir destek de Giresunlu gönüllülerden - Son Dakika

Afet bölgesine bir destek de Giresunlu gönüllülerden

22.08.2021 13:11
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11 Ağustos'ta Kastamonu'da meydana gelen ve büyük hasara neden olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bir destekte Bulancak Farkındalık Platformundan (BUFAP) geldi.

11 Ağustos'ta Kastamonu'da meydana gelen ve büyük hasara neden olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bir destekte Bulancak Farkındalık Platformundan (BUFAP) geldi. Afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve selden zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarına göre hazırlanan destek paketleri teslim edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kurulan Bulancak Farkındalık Platformu Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından gönüllülerin katkılarıyla acil ihtiyaç listesinde yer alan bin 210 adet yeni kıyafeti Kastamonu AFAD deposuna teslim ettiler.

BUFAP olarak afet bölgesi olan Kastamonu Bozkurt ilçesi için Bin 210 adet yeni kıyafet desteğinde bulunduklarını belirten BUFAP Halkla İlişkilerden Sorumlu Gönüllü Başkan Yardımcısı Ebru Nizam, "Desteğimizi Kastamonu AFAD deposuna teslim ettik çok şükür Allah'a. İnsan bir olayın bir durumun içinde olmadığı sürece asla yaşananları ve hakim olunan duyguları anlayamaz. Aynı bizim Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt'a gidip o acı dolu gözlere bakana sızlayan yürekleri görene kadar oradaki insanları tam anlamıyla anlamadığımız gibi. Gittiğimizde karşılaştığımız manzara televizyonda telefon ekranlarımızda gördüğümüzle tarif edilir gibi değildi iki tane ilçe yok olmuş durumda insanlar acıların en büyüğünü yaşıyor haldeydi. 7 den 70'e askeri polisi vatandaşı gönüllüsü birçok il ve ilçelerin belediyesi tek yürek olmuştu. Ülkemizin her bir yeri ayrı güzel bu yüzden değeri çok iyi bilinmeli ve insan olarak içtiğimiz bir yudum suya aldığımız her nefese şükretmeliyiz. İnşallah afet bölgesi olan bu bölgemizin ilk ve son acısı olur ve yaralar en hızlı şekilde sarılır. Zaten büyük bir birliktelik vardı bizde Giresun Bulancak'ı temsilen katkıda bulunmak istedik" dedi.

Teslimat etkinliğine BUFAP Gönüllü Başkanı Gökhan Özcan, BUFAP Halkla İlişkilerden Sorumlu Gönüllü Başkan Yardımcısı Ebru Nizam, Tasarımdan Sorumlu Gönüllü Yönetici Ünal Gündoğdu ve BUFAP Gönüllüsü Ahmet Gündoğdu katıldı. - GİRESUN

Afet bölgesine bir destek de Giresunlu gönüllülerden
Afet bölgesine bir destek de Giresunlu gönüllülerden

Kastamonu, Bulancak, Giresun, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Afet bölgesine bir destek de Giresunlu gönüllülerden - Son Dakika


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