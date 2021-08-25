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Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

25.08.2021 18:41
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22'nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Cemal İlyasoğlu/İHA)

Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş, Kastamonu, Bozkurt, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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