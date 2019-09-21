Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği
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DÜZCE(İHA) – AFAD ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi işbirliğinde ilkokul öğrencilerine Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – AFAD ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi işbirliğinde ilkokul öğrencilerine Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği düzenlendi.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile AFAD işbirliği ile Namık Kemal İlkokulu ile Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulunda Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte sınıfa afet çantası hazırladılar. Ayrıca öğrencilere Afetlerle ilgili bilgiler veridi. - DÜZCE
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