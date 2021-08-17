Üye Girişi
''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda - Son Dakika

''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda

17.08.2021 14:01
''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda, System.String[]

Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden faydalanarak ''Afet Çantası'' uygulamasını devreye aldı.

Bu uygulama ile birlikte vatandaşlar cep telefonlarından acil yardım çağrısı yapacak, gerekli bilgilendirmelere ulaşabilecekler.

Dijital ve yenilikçi bakış açısıyla çalışma sağlayan İnegöl Belediyesi, Android ve IOS sürümlerinde yer alan ''Afet Çantası'' uygulamasını devreye aldı. Vatandaşlar bu uygulama ile hem bilgilendirilecek hem de acil durumlarda kullanımını sağlayabilecekler.

YAKLAŞIK BİR HAFTA DOLU DOLU PROGRAMLAR İCRA ETTİK

''Afet Çantası'' uygulamasının tanıtımına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Kızılay İnegöl Şube Başkanı, Bilgi İşlem Sorumlusu Yusuf Baltacı, Varol Yılmaz ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) eğitim danışmanları katıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamasında, ''Heyecanla bir kez daha karşınızdayız. Bir dijital anlamda atmış olduğumuz adımı daha sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi 17 Ağustos'un yıl dönümündeyiz. Rabbim öncellikle bütün afetlerden korusun. Beraberinde afetlerle ilgili bilinç oluşturabilmek için yaklaşık bir haftadır ve 17 Ağustos'a denk gelecek şekilde dolu dolu programlar icra etmeye çalıştık. Burada sokak röportajları yaptık, geçtiğimiz akşam çok güzel deprem farkındalık tiyatrosu gerçekleşti. Gerçeğini aratmayan tatbikatlar yaptık. Yeniceköy Mahallemizde yaptığımız yıkım Türkiye de bir ilk özellikle yıkımı gerçekleşmesi gereken yeri deprem haftasına bırakarak yıkım içine de cansız mankenler yerleştirerek yıktık. İnegöl Doğal Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri 80 kişilik ekiple doğal kurtarma gerçekleştirdiler.'' dedi.

''AFET ÇANTASI'' ANDROİD VE IOS CİHAZLARDA

Uygulama ile alakalı detaylı bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Bu yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Vatandaşlarımızın deprem esnasında hayatlarını kurtarabilme, hayatta kalabilmeleriyle ilgili hayati bir konunun duyurusunu yapacağız. Biliyorsunuz biz İnegöl Belediyesi olarak dijitalleşme noktasında çok ciddi adımlar atmış olduk. E-Devlet uygulamasında Türkiye de 44 adet hizmetle toplam bin dörtyüz belediyenin içerisinde en fazla hizmet verebilen belediyeyiz. E Belediyecilik anlamında yine aynı şekilde 60 adet hizmetle Türkiye de en önde hizmet veren belediyeyiz. Bugün duyurduğumuz İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulaması da Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün uhdesinde arkadaşlarımızın çalışmaları sonrasında ortaya çıkan dijital bir uygulama. Google Play ve App Store'dan kullanıcılar telefonlarına indirebilirler. Bu uygulamayı indirdiklerinde de burada ki tüm özellikleri de kullanma şansını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir uygulama olmakla birlikte her isteyen bu uygulamayı kullanabilir. Tabi bunda neler var şöyle ifade edelim; programı ilk açtığınızda afet çantasıyla ilgili acil yardım, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi konular görüyoruz. Burada acil yardıma bastığımızda acil yardım alakalı 112 sekmesi açılıyor. Tıkladığınızda 122'ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da değilim, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin göçük altındasınız bir ses vermek istiyorsunuz ekiplerimiz sesleniyor. Ses vermek istiyorsanız burada acil yardım düdüğüne basarak sesi duyurabilirsiniz.'' dedi.

HEM ACİL ÇAĞRI HEM DE BİLGİLENDİRME SAĞLAYAN UYGULAMA

''Afet Çantası'' uygulamasında bilgilendirme sekmelerinin de yer aldığını söyleyen Başkan Alper Taban, ''Söylediğim özelliklere ilave olarak acil toplanma sahaları, Covid-19 bilgilerini de buradan ulaşılabilecek. Ayrıca ilk yardım konusunda kısa kısa bilgilendirmeleri de içinde bulunduruyor. Yine burada vatandaşımızın bilincini arttırmak için testler var. Vatandaşlarımız bu gibi şeyleri ''Afet Çantası'' uygulamasında bulabilecekler. Vatandaşlarımız gerek Google Play gerekse App Store dan indirmelerini istiyorum. Çünkü kurtarabileceğimiz ve dokunabileceğimiz her hayat bizlere de inanılmaz bir mutluluk verecektir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.''dedi.

Alper Taban, Android, İnegöl, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi 14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı 14:25 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın 14:05 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi 13:55 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti 12:58 Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular 12:33 Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular

Son Dakika Haberleri
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:24 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
13:57 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı         
15:04
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?         
14:16
Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor         
13:58
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli         
12:21
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 15:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ''Afet Çantası'' Artık Cep Telefonlarımızda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement