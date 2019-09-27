Son Dakika Haberleri: Afet çantasında neler olmalı
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Afet çantasında neler olmalı

1 saat önce

Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı "Afet ve Acil Durum Çantası", yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını kaşılamalarına kolaylık sağlıyor.

Afet çantasında neler olmalı, System.String[]

Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı "Afet ve Acil Durum Çantası", yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını kaşılamalarına kolaylık sağlıyor.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerde bulundurulması gereken Afet ve Acil Durum Çantası ve içeriği yeniden gündeme geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan örnek Afet ve Acil Durum Çantası'nda, olası bir deprem ve afet sonrası hayat kurtaracak malzemelere yer verildi.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemeler arasında düdük, el feneri, makas gibi yaşam malzemeleri öne çıkıyor. Çantada, her bir aile ferdi düşünülerek yeterli miktarda içme suyu bulundurulması istenirken, sabun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, uyku tulumu, battaniye gibi malzemeler de yer alıyor.

AFAD'ın sitesinde yer alan Afet ve Acil Durum Çantası'nın içerisinde neler olması gerektiği ise başlıklar halinde şu şekilde sıralanıyor:

Önemli belge fotokopileri;

"Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu vb).

Önemli belge fotokopiler, kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler;

İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

Su;

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı

Hijyen malzemeler;

Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik ped,

Diğer malzemeler;

İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)"

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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