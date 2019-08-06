Afet Direnci Araştırması: KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5
1 saat önce
UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç, "Herhangi bir afetten sonra KOBİ'lerimizin yüzde 80'i geri kalanların yüzde 15'i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar.
UPS Türkiye
Direktörü Burak Kılıç
, "Herhangi bir afetten sonra KOBİ'lerimizin yüzde 80'i geri kalanların yüzde 15'i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar. Çünkü yeteri kadar afet bilinciyle hazırlık yapmıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44
MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Türkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki! AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu