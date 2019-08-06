Son Dakika Haberleri: Afet Direnci Araştırması: KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5
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Afet Direnci Araştırması: KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5

1 saat önce

UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç, "Herhangi bir afetten sonra KOBİ'lerimizin yüzde 80'i geri kalanların yüzde 15'i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar.

Afet Direnci Araştırması: KOBİ’lerin ortalama ölüm yaşı 5, System.String[]
UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç, "Herhangi bir afetten sonra KOBİ'lerimizin yüzde 80'i geri kalanların yüzde 15'i afet yaşanmasından sonra 24 ay içerisinde ölüyorlar. Çünkü yeteri kadar afet bilinciyle hazırlık yapmıyoruz" dedi.
Burak Kılıç, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 
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