Afet Eğitim Yılı kapsamında DİSK ve 14 spor branşından federasyon ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, hedeflerinin bu yıl sonunda 51 milyon kişiye afet eğitimi vermek olduğunu söyledi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında DİSK ve 14 Spor Branş Federasyonu ile İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Türkiye'nin deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunduğunu, deprem hareketliliğinin, riskinin, sayısal verilerden de takip edilebileceği üzere giderek arttığını ifade eden Soylu, AFAD veri tabanı üzerinden yapılan hesaplamaların, son 30 yılda Türkiye ve çevresinde yaşanan 4'ten büyük deprem sayısının çok ciddi bir ivme ile yükseldiğini gösterdiğini kaydetti.

Soylu, "Son 30 yıllık periyotta, 4'ten büyük depremlerde yıllık ortalamamız 108'dir, son 20 yıllık verilerde, yıllık ortalama 131 ve son bir yılda bu ölçekte gerçekleşen deprem sayısı 255'tir. Elbette ki bütün veriler bize şunu söylemektedir, vaktini, saatini bilemediğimiz ama çok uzakta olmayan etkili bir depreme hazır olmak durumundayız." dedi.

Afet Eğitim Yılı ilanının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, akredite arama-kurtarma ekipleri sayısını artırdıklarını, Emniyet bünyesinde Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi kurulduğunu, illerin il afet risk azaltma planlarını bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

İstanbul'da bir yıl önce, 1.29 metrekare olan kişi başına düşen toplanma alanı miktarını 3.37 metrekareye çıkardıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'la ilgili genel toplanma alanı mesafemiz 500 metre çerçevesidir yani bir kişi çıktığı zaman en uzak 500 metre civarında bir toplanma alanına ulaşmalıdır, İstanbul'da yüzde 85'i böyle. Geri kalanı 500 ile 1500 metre arası. Genel ortalamasıyla yüzde 85'i, 500 metrekare olan bir toplanma alanıyla karşı karşıya. Toplanma alanı sayısını 5 bin 599'a çıkardık. Allah korusun İstanbul'da bir depremle karşı karşıya kaldığımızda vatandaşımızın ilk varacağı yer bu toplanma alanları."

Eğitimin de afet öncesi yapılacak işler arasında yer aldığına işaret eden Bakan Soylu, afet anı ve afet sonrasında da yapılacak işler bulunduğunu kaydetti. Afet anında insanların, araçlarını alıp yollara döküldüğünü dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Araçla beraber yola çıktığımız andan itibaren depreme müdahale edecek arama-kurtarma ekiplerinin gelmesi en büyük problem oluyor. İkincisi, depremde enkaz altında kalan veya yardım bekleyen, yaralanan, hayatını kaybetmek üzere olan ve o arada da acil sağlık ekiplerinin oraya ulaşması başka. Yine başka bir problem, herkes birbirini telefondan arıyor, telefonla aradığı zaman iletişim kesiliyor, bu sefer iletişim üzerinden itfaiye, arama-kurtarma ekipleri ve acil sağlık müdahale ekiplerinin yerlerine ulaşması hususu, aynı zamanda güvenlik ekiplerinin bu konuda tedbir alması hususu, hepsi riske giriyor."

Soylu, bu nedenle eğitimlerde, "afet öncesi", "afet anı" ve "afet sonrası" yapılacakları içeren bir anlayışın ortaya konulduğunu ifade etti.

Afet sırasında cep telefonlarından kullanılacak uygulamanın yazılımının tamamlandığını da kaydeden Süleyman Soylu, uygulamanın yakın zamanda sanal marketler üzerinden indirilebileceğini söyledi.

"55 bin 915 kişiye eğitim tırlarımız vasıtasıyla ulaştık"

Gerçeklerle inatlaşan veya görmezden gelen, ihmal eden anlayışa sahip olmamaları gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Bu yılın başından itibaren bugüne kadar ilk önce 81 valimizle başladık, sonra 1127 mülki idare amirimizle, 6 milyon 575 bin 862 vatandaşımıza kadar birebir yüz yüze eğitime ulaştık." dedi.

Bu kapsamda, 32 bin 973 muhtara ulaştıklarını, 48 bin 470 azaya afet farkındalık eğitimi verildiğini bildiren Süleyman Soylu, 8 bin 501 personelin afet farkındalık eğitmen eğitimi aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, 16 farklı ilde mobil simülasyon tırlarıyla vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini, şu ana kadar 55 bin 915 kişiye bu tırlar vasıtasıyla ulaştıklarını aktardı.

Hazırladıkları ve sosyal medyada yayınlanan afet konulu eğitim içerikli videoların görüntülenme oranının, 4 milyon 396 bin 636'ya ulaştığını, bunun da bir eğitim olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında afet farkındalığına ilişkin içerikler, yaklaşık 8,5 milyon dernek üyesine ulaştırılmak üzere 122 bin 278 dernek başkanına Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderildi. Ayrıca eğitim talebinde bulunan 600 derneğimizle afet farkındalık eğitimini de planlıyoruz. Hatta siyasi partilere de giriliyor, onların da yönetim kurullarına veriliyor, yani toplumun bütün kesimlerine her taraftan örgütlenmiş tüm kesimlere mümkün olduğunca en yüksek anlayışla iletilmeye çalışılıyor. Nihai hedefimiz, 2021 yılı sonunda 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimlerini ulaştırabilmektir."

"Gelecek kuşakların yaşamı açısından son derece önemli"

Törende konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve çok riskli bir bölgede yaşandığını söyledi.

Çerkezoğlu, "Ne yazık ki çok acı tecrübeler de yaşadık. Deprem konusunda farkındalık, eğitim hem deprem öncesinde hem deprem anında hem de deprem sonrasında gerçekten çok son derece önemli. Aynı zamanda bir sağlık çalışanı olarak, depremlerde görev yapmış birisi olarak söylemek isterim ki, gerçekten bu yapılan çalışmalar deprem bölgesi olan memleketimizin geleceği açısından, gelecek kuşakların yaşamı açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Can ve mal kaybını her zaman azaltmak mümkündür"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de afet farkındalığının oluşturulmasının, toplumlar için her geçen gün daha da büyük önem kazandığını belirtti.

AFAD'ın, Türkiye'nin her köşesinde yaşanan her türlü afete anında müdahale ederek hayat kurtaran, insanların umutlarını yaşatan kuruluşların başında geldiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Coğrafi yapısı gereği, doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Yaşamın kaçınılmaz gerçeği olan doğal afetlerin önüne geçmek de mümkün değil. Ancak can ve mal kaybını her zaman azaltmak mümkündür. Afetlere karşı daima bilinçli ve hazır olmamız gerekiyor. İmzalayacağımız anlaşma ile Federasyonumuz ve paydaşlarımızın personelleri, AFAD eğitimcileri ile afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları yapacak. Bu konuda AFAD'ın tecrübelerinden de yararlanacağız."

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da doğal afetlere engel olunamayacağını ama afetten korunmaya ya da bir canı kurtarmaya bu eğitimlerle vesile olunabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Fatih Çintimar, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile "Afet Eğitim İş birliği Protokolleri"ne imza koydu.