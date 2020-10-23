Afet eğitimleri, gönüllüleri depreme karşı önlem almaya hazırlıyor - Son Dakika

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından ülke genelinde başlatılan ve bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 2 milyon kişiye verilen afet ve acil durum eğitimleri, başta beklenen İstanbul depremi olmak üzere, olası afetlere karşı vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü bünyesindeki Afet Eğitim Merkezi'nde gönüllü vatandaşlara ve kuruluşlara, deprem, arama kurtarma, ilk yardım ve KBRN gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor.

Her türlü afete karşı bilinç kazandırmak amacıyla verilen bu eğitimlerde katılımcılar, kimi zaman bir binada ya da su kuyusunda mahsur kalan kişiyi kurtarırken, bazen de sel sularının sürükleyici gücünü yerinde deneyimliyorlar.

Katılımcılar aynı zamanda eğitim kapsamında simülasyon ile Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış 10 depremin şiddeti ve yıkıcı etkisini tecrübe edip, deprem konusunda doğru bilinen yanlışları öğreniyorlar.

Afet Eğitim Merkezi Eğitim Sorumlusu Arzu Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1999 Marmara Depremi'nin ardından afet konusunda farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştığını söyledi.

2018 yılına kadar müdürlük bünyesinde verilen eğitimlerin artık Afet Eğitim Merkezi çatısı altında verildiğini belirten Aksoy, son iki yılda 52 bin kişinin merkezdeki eğitimlerden istifade ettiğini anlattı.

Son 21 yılda eğitimlerle afet bilinci konusunda aşama katedildiğini dile getiren Aksoy, "O güne (1999 Marmara Depremi) kadar hep müdahale aşamasında olan eğitimler ondan sonra artık, 'planla, hazırlan, bilgilen' boyutuna geçti. Bu kapsamda 1999'dan bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişiye eğitim verildi." dedi.

Aksoy, eğitim alan 2 milyon kişinin etkileşimi düşünüldüğünde AFAD'ın bu konuda 5 milyondan fazla insana dokunduğunu aktardı.

"Bizim için altın saatler olarak nitelendirdiğimiz ilk 72 saat çok önemli"

7'den 70'e herkesin bu eğitimleri alabildiğini ifade eden Aksoy, afet bilinci eğitimlerinin "deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası" hazırlıkları içerdiğine dikkati çekti.

Olası afetlerde ilk 3 günün önemine değinen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bizim için altın saatler olarak nitelendirdiğimiz ilk 72 saat çok önemli. Profesyonel ekipler gelene kadar kendi bilgimizle, kendi hazırlığımızla aslında baş başayız. Bizler öncelikle ilk 72 saate hazırlanmamız gerekiyor. Bunları aslında herkese anlatmaya çalışıyoruz. Afet bilinci kültürü bu ilk 72 saate hazırlık aşamasıdır. Mesela neler yapacağız bu 72 saat için? Öncelikle aile afet planımızı yapmamız gerekiyor. Aile afet planında evimizdeki düşüp bize zarar verebilecek eşyaların duvara sabitlenmesi, gerekirse yerlerinin değiştirilmesi, toplanma alanlarının önceden planlanıp belirlenmesi ve daha sonra bir afet çantasının oluşturulması önem arz ediyor. Her vatandaşın bu şekilde hazırlık yapmış olması önemli. Diyoruz ki bir birey afete hazırsa tüm toplum afete hazırdır."

Kişinin afet bilincinin gerekliliklerini öncelikle evinde ve kendi çevresinde hayata geçirmesi gerektiğini anlatan Aksoy, afet konusunda eğitim almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

"Herkesi eğitimlerimize davet ediyoruz"

Merkezde deprem özelinde farkındalık eğitimleriyle beraber simülasyon eğitimlerinin de bulunduğunu dile getiren Aksoy, "Afet simülasyonumuz Türkiye'de yaşanmış 10 tane depremi simüle eder. Bu sarsma tablasında eğitim alan tüm katılımcılar simülasyonu yaşarlar. Gerçek depremi orada yaşarlar aslında. Bunu yaşadıklarında farkındalık daha fazla oluşuyor." şeklinde konuştu.

Merkeze ulaşamayanlar için gezici deprem simülasyon tırının dönem dönem kent meydanlarında vatandaşlarla buluştuğunu belirten Aksoy, isteyenlerin merkezde sel simülasyonundan, enkaz ve kuyu alanlarında yapılan çalışmalardan da faydalanabileceklerini söyledi.

Eğitim sonrası geri bildirimlerin de memnuniyet verici olduğunu aktaran Aksoy, "Herkes bazı durumların bildikleri doğruların yanlış olduğunu ya da aslında neleri yapması gerektiğini çok daha net görmüş oluyor. Simülasyonlar da bunu destekliyor aslında. Doğru davranış burada yaşayarak, yüz yüze eğitimlerle çok daha farkındalık sağlıyor. Bu anlamda öncelikle enkaz alanında yapmaması gerekenleri öğreniyor. Doğru müdahaleyi, evinde hazırlığı, tahliye konusunu öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her bireyin AFAD gönüllüsü olabileceğinin altını çizen Aksoy, "AFAD gönüllüsü olmak için internet üzerinden bir portalımız var. Eğitimlerini uzaktan tamamlıyorlar. Uzaktan eğitimlerini tamamlayan tüm gönüllülere hafif arama kurtarma, yangın, afet bilinci gibi eğitimlerimizi yüz yüze de gerçekleştiriyoruz. Böylelikle AFAD gönüllüsü olarak bizlere destekte bulunabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Aksoy, olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunurken, şunları kaydetti:

"İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu anlamda eğitimlerimizi alalım. 'Bilgilen, hazırlan' diyoruz. Bu anlamda herkesi eğitimlerimize davet ediyoruz. Afet Eğitim Merkezimizde bize ulaşabilirler, herkese kapımız açık. Eğitimlerimizi yüz yüze gerçekleştirebiliyoruz. Burada eğitimlerini alabilirler. 'Herkes bilgilensin, hazırlansın ve doğru davranışı afet sırasında gerçekleştirsin.' diyoruz."