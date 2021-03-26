Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü - Son Dakika

Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü

26.03.2021 16:11
Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü, System.String[]

Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İnönü Üniversitesi arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İnönü Üniversitesi arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'in imzaladığı söz konusu protokol ile Türkiye düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İnönü Üniversitesi ve bağlı birimlerindeki öğrenci, personel ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" programı bünyesinde yapılacak faaliyetlerin eş güdümlü yürütülmesine ilişkin iş birliği ve koordinasyonun usul ve esasları bir çerçeveyle belirlendi. İnönü Üniversitesi ile AFAD arasında söz konusu iş birliği kapsamında yapılacaklar şöyle belirtildi:

"Kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleri koordine etmek, Afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitici ve öğretici etkinlikleri düzenlemek.

Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak her türlü yazılı, görsel, işitsel materyalin tasarım ve içeriğini hazırlamak, paylaşmak. Afet risklerini azaltma konusunda farkındalık oluşturma amaçlı toplantı ve bilimsel çalışmalar yapmak. Üniversitemiz bağlı birimleri aracılığı ile AFAD'ın farkındalık çalışmaları kapsamında yürüttüğü faaliyetleri yaygınlaştırma konusunda destek sağlamak, Akademisyenlerin afet risklerini azaltabilmek amacıyla tehlikelerin tespitinde öncü rol üstlenerek tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirme ve onların çalışmalara katılmasını sağlamak. AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik öğrenci ve akademisyenlerin bilgilendirilmesini sağlamak konularında iş birliği yapılması kararlaştırıldı." - MALATYA

Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü
Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü

İnönü Üniversitesi, Türkiye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afet farkındalık eğitimi için iş birliği protokolü - Son Dakika


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