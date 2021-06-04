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Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında - Son Dakika

Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında

04.06.2021 20:20
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AFAD, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında verdiği "Afet Farkındalık Eğitimlerini" artırmak için il ve ilçelere "Afet Eğitim Çadırları" kuruyor.

AFAD, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında verdiği "Afet Farkındalık Eğitimlerini" artırmak için il ve ilçelere "Afet Eğitim Çadırları" kuruyor. Büyüklüğü 112 metrekare olan Afet Eğitim Çadırlarında, 81 ile ulaştırıldı, önemli bir kısmı da kuruldu. Kent meydanlarına inen eğitimlere, 3 günde yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Toplamda, 2021 yılı başından itibaren bugüne kadar; 12. 594. 675 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

AFAD, vatandaşların afet eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için eğitimleri şehir meydanlarına taşıdı. Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında, 81 ilin ve bazı ilçelerinin meydanlarına "Afet Eğitim Çadırları" kurulmaya başladı. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen çadır eğitimlerine, 3 günde 47 bin 213 vatandaş katıldı. Çadırlar hem eğitimlerin verilmesini hızlandırıp kolaylaştırıyor hem de toplumun dikkatini afet hazırlığına çekiyor.

Kars

AFAD Kars'ın kent meydanında kurduğu AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı'nın açılışını Vali Türker Öksüz yaptı. Çadırın içindeki farkındalık stantlarını ziyaret eden Vali Öksüz, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan'dan bilgi aldı.

Bursa

Bursa'nın üç ilçesinde de "Afet Eğitim Çadırları" kuruldu. Yenişehir, İznik ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki çadırlarda, "Afet Farkındalık Eğitimleri" verilmeye başlandı. İlçelerin kaymakamları, çadırların açılışlarına katılım sağladı.

Sivas

Afet Eğitim Çadırı içerisinde 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında hazırlanan eğitim videoları oynatılarak, eğitmenlerimiz tarafından eğitimler veriliyor. Ayrıca çadır önünde arama kurtarma malzemeleri sergisi açıldı.

Gaziantep

Gaziantep İli Demokrasi Meydanında da halkımıza yönelik afet farkındalık bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla kurulan afet eğitim çadırında eğitim ve farkındalık faaliyetleri devam ediyor.

2021 Afet Farkındalık Eğitimi hakkında:

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu özel yılda 51 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

2021 yılı başından itibaren bugüne kadar; 12. 594. 675 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Türkiye, AFAD, Kars, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Afet Farkındalık Eğitimi Şehir Meydanlarında - Son Dakika


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