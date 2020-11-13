Afet Gönüllüleri Derneği Devrek'te şube açtı - Son Dakika

Merkezi Sakarya'da bulunan ve ülke çapında faaliyet gösteren Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Zonguldak Şubesi, Devrek'in Çaydeğirmeni Beldesi Aralık Sokakta açıldı.

AFET ve AFAD gönüllülerinin hiçbir çıkar gözetmeksizin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak açılan şubenin Genel Koordinatörlüğü ile Şube Sekreterliğini de Aycan Köroğlu üstlendi.

AFGD Devrek Şube Sekreteri Köroğlu, "Afet Gönüllüleri Derneği olarak ülkemizin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde gönüllülük esaslı olarak aktif bir şekilde yine saha sorumluluk alıyor ve elini taşın altına sokmak isteyen tüm gönüllüleri birlikte çalışmaya davet ediyorum. Amacımız halka temel afet bilincini aşılamak diyen Köroğlu, Zonguldak Şubesi olarak hiçbir çıkar gözetmeden tamamen gönüllülerden kurulu bir ekibiz. Benim koordinemde pandemiyle mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması, ateş ölçümü, maske kontrolü, kaza ve afet durumlarında, bölgemizde hazır ekiplerimizle faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca AFET ve AFAD Gönüllülerinin, afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecek" diye konuştu. - ZONGULDAK