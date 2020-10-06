Afet konutları için yer tespiti yapılıyor - Son Dakika

24 Ocak tarihinde merkez üssü Sivrice'de gerçekleşen depremin ardından ağır hasar gören müstakil evlerin hak sahipleri için yer tespiti yapılacak.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat depremde ağır hasar gören evlerin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) bağlı uzman ekipler tarafından yer tespiti yapılacağını söyledi.
İlçe merkezi ve köylerimizde afet sebebiyle hak sahibi olanların yer tespitinde ikametgahında hazır bulunması gerektiğini aktaran Akmurat, "Vatandaşlarımızı belediyeden anons yoluyla haberdar ediyoruz. Müstakil yerler için yer tespiti yapıldıktan sonra afet konutlarının yapımına başlanacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:51 - Kaynak: AA
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