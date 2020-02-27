Afet Müdahale Planı - Son Dakika

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
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27.02.2020 17:02:06. #1.12#
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