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Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı

23.12.2021 15:19

Bingöl'de, "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bingöl'de, "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Van, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli ve Muş'tan gelen ekipler ile Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü ve Bingöl'deki kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin sorumlulukları ile müdahale planlamasının temel prensipleri belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Özübek, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

"Afeti, yangını, seli, depremi unutsak da tabiat zaman zaman kendisini dolaylı veya doğrudan hatırlatmaktadır. Bu nedenle depreme ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." diyen Özübek, depremin büyük acıların yaşanmasına neden olduğunu aktardı.

Özübek, "Belki de yaşadığımız en büyük deprem 1999'daki Gölcük depremi, akabinde yaşanan Düzce depremi. Malumunuz çok büyük acılar yaşandı, çok büyük can ve mal kayıplarımız oldu, büyük travmalar yaşadık. Ancak her depremin, her doğal afetin ardından eksiklerimizi giderme konusunda çalışmalar yaptık." dedi.

Bu sürecin psikolojik, imkan ve kabiliyet olmak üzere 3 boyutu bulunduğuna işaret eden Özübek, yapılması gerekenin şehri iyi tanımak olduğunu kaydetti.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise masa başı eğitim tatbikatının önemine değindi.

Her tatbikatın bir olayın gerçekleşmesinde gösterilecek reaksiyon ve refleksi güçlendirme adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Oruk, "Afet müdahale planı kapsamında 26 çalışma grubu burada toplanmış bulunmakta. 8 ana çözüm ortağı ile bir yıldır emek verip afet müdahale planımızı hazırladık. Güzel bir plan hazırlandı. Reaksiyon gösterecek bütün paydaşlar, kendi alanını belirlemiş durumda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye'de meydana gelen depremlerde müdahale yöntemleri, kriz yönetimi ve durum değerlendirmesiyle ilgili hazırlanan film izletildi.

Daha sonra ilgili kurumlar deprem anında yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı
Bingöl'de Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı yapıldı

Cumhuriyet, Türkiye, Bingöl, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de "Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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