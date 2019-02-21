Son Dakika Haberleri: Afet Riski En Yüksek Alanlar Tespit Edilecek"

Afet Riski En Yüksek Alanlar Tespit Edilecek"

1 saat önce

İstanbul Valiliği, bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanların tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacağını bildirdi.

Afet Riski En Yüksek Alanlar Tespit Edilecek
İstanbul Valiliği, bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanların tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattığı hatırlatıldı.

19 Şubat 2019 tarihli Bakanlık genelgesiyle kentsel dönüşüm sürecinin ilke ve esaslarının bütün valiliklere bildirildiği aktarılan açıklamada, "Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak." denildi.

Valiliğin, genelgede belirtilen esaslar ile 90 günlük sürecin başladığını, 20 Şubat 2019 tarihli yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde afet riski en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbulumuzda kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz

Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afet Riski En Yüksek Alanlar Tespit Edilecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]