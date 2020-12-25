"Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi - Son Dakika

Türkiye ve Japonya'nın afet konusundaki iş birliği çerçevesinde, "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, seminer, AFAD ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından Japonya'nın Ankara ve Türkiye'nin Tokyo büyükelçiliklerinin katkılarıyla çevrimiçi yapıldı.

Afet önleme politikalarındaki güncel eğilimlerin paylaşıldığı seminerde, sunumların ardından Türk ve Japon firmaları, afet önlemede geliştirdikleri son teknolojileri aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seminerde yaptığı konuşmada, Van depreminde yardıma koşan ancak hayatını kaybeden Dr. Miyazaki'yi andı.

Aynı sene Japonya'daki depremde en uzun süre çalışan ekibin AFAD olduğunu anımsatan Çataklı, "Bu olaylar sonrasında Türk halkı, Japon kardeşlerinin katkı ve desteklerini unutmamıştır. Japon halkı da Türk kardeşlerinin desteklerine minnettar kalmıştır. Depremler konusunda ortak bir kaderi paylaşan Japonya ile Türkiye, sıkı bağlarla birbirine bağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Yardımcısı Sayın Shigeki Iwai ise 2020'nin iki ülke arasındaki dostluğun temel taşlarından olan Ertuğrul kazasının 130. yılı olduğunu anımsatarak, o zamandan beri, Japonya ve Türkiye'nin, sıkıntılı zamanlarda birbirlerine yardım eden tarihi dostlar olduğunu belirtti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise 2020'de Türkiye'de yaşanan afetleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Elazığ depremi, AFAD'ın karantina çalışmaları, Bursa ve Giresun selleri ile İzmir depremine de değinen Güllüoğlu, İzmir depremine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.