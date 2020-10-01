"Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kanun Hazırlığı Toplantısı" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında "Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kanun Hazırlığı Toplantısı" gerçekleştirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt katıldı.