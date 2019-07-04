Son Dakika Haberleri: Afet tatbikatı
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Afet tatbikatı

1 saat önce

Mersin İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Mersin İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında afet tatbikatı gerçekleştirildi.
Kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla 4 farklı noktada eş zamanlı İl Afet Müdahale Planı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat konusu deprem olarak belirlenirken, senaryo gereği deprem anı canlandırıldı. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği enkazda yakınlarını arayan yaralı vatandaşlar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı.
AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla koordineli gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Tatbikatta ayrıca, arama-kurtarma, haberleşme, alt yapı ve enerji hasarına müdahale, sıkışmalı trafik kazasına müdahale, yangın ve KBRN vakasına müdahale senaryoları da gerçekleştirildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde tatbikatı canlı izledi.
Afet tatbikatı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:47 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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