Afet tatbikatları devam edecek - Son Dakika
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Afet tatbikatları devam edecek

31.03.2022 17:37
Afet tatbikatları devam edecek

Afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri değerlendirmek, kamu kurum-kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri değerlendirmek, kamu kurum-kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Kaymakamlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya ve Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı ilk toplantısının yapıldığını ifade ederek; "Bu yılın afetler yönünden en önemli yönü tatbikat yılı ilan edilmesi. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı ve AFAD il genelinde yoğun bir eğitim programı uyguladı. Bu yılda tatbikat ağırlıklı bir yıl geçireceğiz ve şu ana kadar İlimizde iki tatbikat yapıldı. İl genelinde tatbikatlar yapılmaya devam edilecek. İlimiz deprem bölgesinde zaman zaman da sellerin yaşandığı bir bölgedeyiz. Afet ve acil durumlara ilişkin verilen eğitim ve yapılan tatbikatların amacı da afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin hazırlıklı olmaktır" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz'in konuşmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemeyi amaçlayan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile TAMP-Manisa hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda; Türkiye Afet Müdahale Planının hedefinin hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak olduğu ifade eden Karakaya, Çalışma Grubu, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğindeki Değişiklikler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - MANİSA

Afet tatbikatları devam edecek
Afet tatbikatları devam edecek
Afet tatbikatları devam edecek

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Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Yaşar Karadeniz, Tatbikat, Manisa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afet tatbikatları devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afet tatbikatları devam edecek - Son Dakika
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