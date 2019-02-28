Afet Tedbir ile Önlenir" Projesi Tanıtıldı

Darende Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUT) tarafından hazırlanan "Afet Tedbir ile Önlenir" projesi, öğrenci ve vatandaşlara tanıtıldı.

Darende Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUT) tarafından hazırlanan "Afet Tedbir ile Önlenir" projesi, öğrenci ve vatandaşlara tanıtıldı.



Darende Kaymakamı Enver Zengince, Mahmut Karcı Mahalle Konağı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, doğal afetlere yönelik planlamaların ve müdahalelerin önemli olduğunu belirtti.



Afetlerde acil önlemlerin alınmasında kamu kurumlarının çok ciddi ve hassas bir öneme sahip olduğunu belirten Zengince, "Tarihsel sürece bakıldığında DAKUT gibi gönüllü kuruluşlar bu anlamda iyi ve güzel hizmetler veriyor. Bakanlığımızca hazırlanan proje sayesinde DAKUT ekibi ilçemizde ciddi bir bilgilendirme faaliyeti içerisine girecek." ifadelerini kullandı.



AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker ise doğal afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Türker, başta doğal afetler olmak üzere, yangın, ilk yardım, arama-kurtarma, ikaz ve alarm işaretleri, sığınaklar, KBRN ile afetler ve acil durumlara yönelik farkındalık oluşturulması ve toplumsal bilincin yükseltilmesi konularında bilgi verdi.



DAKUT adına sunum yapan dernek başkanı Mehmet Tunçtan, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen "Afet Tedbir ile Önlenir" projesiyle, doğal afetler ve kazalar sonucu oluşabilecek can ve mal kaybını, öğrenci ve vatandaşlara verilecek eğitimlerle asgari seviyelere indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Konuşmaların sonunda DAKUT tarafından düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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