Afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplandı

Afet ve acil durum hallerinde alınacak önlemleri belirlemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.



Adıyaman Geçici Barınma Merkezinde (Çadırkent) yapılan toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'un yaptığı sunumla başlayan toplantıda, Adıyaman afet müdahale planı ve yapılması gereken çalışmalar, çözüm ortaklarının görevleri, karar destek sistemi (AYDES), yapılacak eğitim çalışmaları ile yerel hizmet grupları operasyon planları görüşüldü.



Toplantıda, il afet ve acil durum koordinasyon kurulunun görevleri, ana ve destek çözüm ortağı kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, ilin afet risk ve tehlikeleri, ilde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak olan planlar ve afet yönetimini ilgilendiren konular masaya yatırıldı.



Afet müdahale planının önemine değinen Vali Aykut Pekmez, "Bugünkü toplantımızın amacı, özellikle depreme karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek ve afetin diğer türlerine dönük olarak da alınması gereken tedbirler ile ilgili çalışmaları gözden geçirmektir. Bilindiği gibi ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almaktadır. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun görevi, olası bir deprem ve afet sonrası oluşturulan hizmet gruplarının seri bir müdahale ile afetin etkilerini en aza indirmektir" diye konuştu. - ADIYAMAN