Son Dakika Haberleri: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

21 dakika önce

Iğdır'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve 26 hizmet grubu katıldı.


Kurum ve kuruluşların yapmakta olduğu Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında, Iğdır'da meydana gelebilecek afet olaylarına karşı hazırlıkların yapıldığı, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin ne aşamada olduğu, eksikliklerin ve ihtiyaçların tekrar gözden geçirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, sorun ve önerilerin dile getirilmesi ve alınan kararların okunması ile son buldu. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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