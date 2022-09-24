AFAD'dan yapılan açıklamada, hizmet içi eğitim ve tatbikat programları kapsamında Pelitözü göletinde ekiplerin, su üstünde meydana gelebilecek olaylarda, olay bölgesine hızlı intikal, kazazedeye müdahale ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, ekipmanları kullanım teknik ve kabiliyet bilgilerini eğitimlerle aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatların yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Pelitözü, Bilecik, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te AFAD'dan su üstü arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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