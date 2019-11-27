Afet ve Acil Durum Tatbikatı Değerlendirildi

Aksaray Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda il düzeyinde 26 hizmet grubu ile toplam 374 personelin katıldığı afet ve acil durum tatbikatının değerlendirme toplantısı Vali Ali Mantı,başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Ali Mantı olası bir afet ve acil durumda herkesin sorumluluğunun gereğini en aktif şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen tatbikata katılan hizmet gruplarının yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek; 5,2 büyüklüğünde Aksaray'da meydana geldiği kabul edilen deprem senaryosuna göre uygulanan saha uzantılı masa başı tatbikatının başarılı şekilde sona erdiğini söyledi. Türkmen Aksaray Afet Müdahale planına göre planlanan tüm çalışmaların kurum ve kuruluşlardan oluşan 26 hizmet grubunun kendi görev alanı içerisinde çalışmalarını aksamaya meydan vermeden tamamlandığını ifade etti.



Vali Ali Mantı konu ile ilgili yaptığı açıklamasında yapılan tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Bu iş ciddi bir iş, Allah vermesin olası bir afet veya acil durum anında hızlı hareket etmek çok önemli. Bunun içinde hazırlığımızın eksiksiz olması gerekiyor. Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak gerekiyor. Bunun içinde AFAD çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bunun yanında olası bir afet ve acil durumda herkesin sorumluluğunun gereğini en aktif şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu konuda hiçbir şekilde aksamaya meydan verilmeyecek" dedi.



Vali Ali Mantı, tatbikatın başarılı şekilde sona ermesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Kurul üyesi kurum müdürleri katıldı. - AKSARAY