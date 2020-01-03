Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim olamadı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Erzurum ekiplerince düzenlenen eğitim kapsamında lise öğrencilerine acil durum eğitimleri verilerek tatbikat çalışması yapıldı.

Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim olamadı, System.String[]

Afet ve Acil Durum (AFAD) Erzurum ekiplerince düzenlenen eğitim kapsamında lise öğrencilerine acil durum eğitimleri verilerek tatbikat çalışması yapıldı. Eğitimin verimli olduğunu söyleyen lise öğrencilerinin arasında gözyaşlarına hakim olamayan bir öğrenci, "Ailem aklıma geldi, çok duygulandım" şeklinde konuştu.


Erzurum AFAD ekipleri, önlem alınmadığı zaman daha fazla can ve mal kayıplarının oluşmasına engel olmak için eğitim veriyor. Bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için okullara ve kurumlara afete hazırlık kültürünü kazandırmayı amaçlayan AFAD ekipleri Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Afet ve Acil Durum dersi verdi. AFAD ekiplerinin eğitimi ve deprem tatbikatı sonrasında bir lise öğrencisi ailesini kaybetme korkusuna kapılarak gözyaşlarına boğuldu.


Tatbikatı ciddiye alan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı


Tatbikatın ardından, toplanma noktasında buluşan öğrenciler, tatbikatın ve derslerin son derece önemli olduğunu söyledi. AFAD görevlilerinden aldıkları eğitimle, herhangi bir afet anında ne yapmaları gerektiğinin öğrenen öğrenciler arasında, afetin önemini iliklerine kadar hisseden bir öğrenci de vardı. 12'nci sınıf öğrencisi, tatbikat sonrasında, olabilecek bir afetin, kendisini sevdiklerinden koparabileceği düşüncesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.


Erzurum İl AFAD Müdürlüğü Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amiri Bülent Kan, "Milli Eğitime bağlı okullarımızda, deprem öncesi, süresi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda bir eğitim verdik. Sonrasında bir tahliye gerçekleştirdik. Okullarımızın talebi doğrultusunda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.


Kan, geçmiş verilere bakıldığında, depremde paniklemeden, yapılması gereken kendini koruma yöntemlerini uygulayan ve hayatta kalmayı başaranların büyük çoğunluğunu öğrenciler ve öğretmenlerin oluşturduğunu söyledi.


Öğrenciler, tatbikatın ardından AFAD ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.


Erzurum AFAD ekipleri 2019 yılında 46 kurumda 2 bin 970 personele eğitim verirken, 65 okulda 32 bin 561 öğrenci ve bin 485 öğretmene eğitim verildi. - ERZURUM

Erzurum, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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