Van Gölü'nde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Afet ve Acil Durum Van İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından "Suda Arama Kurtarma Tematik Kamp Programı" düzenlendi.

Gevaş ilçesindeki Kızılay Kampı'nda 14 Ağustos'a kadar devam edecek programa 18 ilden 51 dalgıç katıldı.

Program kapsamında botlarla, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası kıyılarına giden ekipler, burada su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği bir botun battığı ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak bottakileri kurtarmaya çalıştı. Suya dalan ekipler, bir kişiyi yaralı çıkardı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, irtifanın yüksek olması nedeniyle tatbikatın Van'da yapıldığını söyledi.

Düşük rakımla, Van Gölü'ndeki 1650 rakım arasındaki dalışlarla farklılıkların olduğunu anlatan Körpeş, "Suda kalma ve kullanılan ağırlık miktarı bunlardan bazıları. AFAD teşkilatı olarak kurtarma faaliyeti icra ettiğimiz için irtifa ile ilgili tecrübelere de ihtiyacımız var. Buraya gelen arkadaşımız tecrübeli ve en az 3 yıldız sertifikalı . Güzel bir faaliyet oluyor. Arkadaşlarımız da tecrübe sahibi oldu." diye konuştu.

AFAD Bingöl İl Müdürü Kerem Oruk da programa gözlemci olarak katıldığını belirtti.

Buradaki en önemli amaçlarının kapasitelerini bir üst seviyeye çıkarmak, ekipler arasındaki uyum ve koordinasyonu artırmak olduğunu ifade eden Oruk, "Bu kapsamda zaten bir çok çalışmamız var. Ekiplerin yönlendirilmesini ve olayın akışına en uygun şekilde hareket etmelerini sağlıyor, koordinasyon ve gözlem işlemlerini yürütüyoruz. Bu kamp, ekipler arasındaki iletişime önemli katkı sunmanın yanında bundan sonraki olaylara en hızlı ve etkili müdahaleyi sunmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.