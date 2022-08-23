AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

23.08.2022 20:13
AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AFAD, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valiliklerine meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kütahya, Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika
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