AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı - Son Dakika
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı

12.09.2022 13:47
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Rize'de düzenlenen "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Rize'de düzenlenen "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı.

Sezer, İyidere ilçesinde bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, afetlerde riski azaltma adına afet öncesi yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin insan ve doğa kaynaklı afetlere hazır olması yönündeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Sezer, "Hazırlıklarımızı iklim değişikliği kaynaklı afetleri de kapsayacak şekilde yapmak durumundayız." dedi.

Programa, Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, AFAD Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi Başkanı Mustafa Esin, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Elif Bağ, Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı ve diğer davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Yunus Sezer, Rize, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Yunus Sezer, 'Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi' programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı - Son Dakika
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